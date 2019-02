Ypres Rally en Heilige Bloedprocessie verliezen een icoon Roger Blootacker (86) overleden Erik De Block

05 februari 2019

16u07 0 Ieper Roger Blootacker (86) is onverwacht overleden in rusthuis Huize Zonnelied in Ieper. Hij was lid en medewerker van autoclub Targa Florio Super Stage en was jaren een trouwe deelnemer aan de Heilige Bloedprocessie in Voormezele.

Roger Blootacker werd geboren in Voormezele en was zonder twijfel de deelnemer met de meeste edities op zijn naam wat de Heilige Bloedprocessie betreft. Het werden er meer dan zestig. Als amper 5-jarige nam hij in 1937 voor het eerst als bordendrager deel aan de processie. Zijn ouders baatten in het dorp een kruidenierswinkel uit en het was niet meer dan logisch dat Roger en zijn zus mee opstapten. Roger nam tijdens de processie verschillende rollen voor zijn rekening. Zo was hij ook Romeins soldaat en later ook vele jaren hogepriester.

Autokenner

In garage Devos-Dewanckel in Ieper werkte hij na zijn legerdienst bijna veertig jaar als mecanicien, tot aan zijn brugpensioen. Als autokenner was Roger van in het prille begin ook medewerker van de Ieperse rally. Zo was hij zowel voor de moderne rally als voor de Historics verantwoordelijk voor het gesloten wagenpark, de regroups en de tankzone. Later was hij tijdens de Ypres Rally nog medewerker achter de schermen.

Zijn echtgenote Monique Vandoolaeghe baatte jaren een kruidenierswinkel in de dorpskom van Wijtschate uit. Tot ze verhuisden naar het Hoornwerk in Ieper. Nadien trok Roger naar rusthuis Huize Zonnelied in Ieper. Hij was vader van dochter Nathalie en grootvader van drie kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 9 februari om 10 uur in de Sint-Jacobskerk in Ieper.