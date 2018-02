Ypres Historic Rally keert terug naar Ieper 01 februari 2018

Voor het eerst sinds het vertrek in 1999 zal de Ypres Historic Rally opnieuw te gast zijn in Ieper. De Ypres Historic Rally vond voor het eerst plaats in 1993. Al snel groeide de nevenwedstrijd voor historische rallywagens uit tot een Europese topwedstrijd, waardoor het centrum van Ieper erg druk werd. In 1999 verhuisde de wedstrijd naar Poperinge, waarna in 2001 de Ypres Historic Rally te gast was in Boezinge. Voor de volgende editie zal de Historic echter weer te gast zijn in Ieper. "Dat zal ongetwijfeld voor een unieke sfeer zorgen in de stad", zegt Alain Penasse, die wedstrijdleider van de Historic wordt. "De vrijdagavond openen we met een vernieuwing. We starten namelijk al om 17.40 uur in Ieper om richting Zonnebeke te rijden. Daar volgt een hergroepering van een uur op het domein van het Memorial Museum Passchendaele 1917. Daar organiseren we een signeersessie. Daarna begint het echte werk in Langemark en op zaterdag volgen tien klassementsproeven." (CMW)