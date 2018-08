Yper Museum verwerft unieke aquarel over Ieper 28 augustus 2018

Ieper Het Yper Museum heeft een originele 'Ouvrié' over Ieper verworven.

Het werk is een groot aquarel, gesigneerd en gedateerd: 'Hôtel de ville d'Ypres, 18 Août 1848, Justin Ouvrié'. Kunstenaar Pierre Justin Ouvrié was een succesvolle Franse schilder. Hij schilderde uiterst waarheidsgetrouwe, charmante en pittoreske stadsgezichten.





De man woonde in Parijs, maar was voortdurend op reis, op zoek naar inspiratie en onderwerpen. In de tweede helft van de jaren 1840 belandde hij in Vlaanderen en ook in Ieper.





Enige Belgische museum

Het Yper Museum is het enige Belgische Museum dat werk van de Franse schilder in bezit heeft, althans voor zover kon worden achterhaald.





