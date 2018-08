Yper Museum is meteen succes STREEKMUSEUM IN LAKENHALLE LOKT 120 BEZOEKERS PER DAG CHRISTOPHE MAERTENS

24 augustus 2018

02u36 0 Ieper Het nieuwe Yper Museum in de Kattenstad kent een goede start. Er worden gemiddeld 120 bezoekers per dag geteld. "Het is een streekmuseum voor mensen uit de regio, maar we zijn blij dat ook toeristen de weg erheen vinden."

Het Yper Museum in de Lakenhalle is nu zo'n twee maanden open. "Het was wat bang afwachten, maar tot nu zijn we zeer tevreden", aldus schepen van Toerisme Jef Verschoore (CD&V) en communicatie- en publieksmedewerker Katrien Goudeseune. "Het museum telt ongeveer 120 bezoekers per dag, met een record van zo'n 260. Het profiel van de bezoekers is nogal gemengd. Er zijn veel mensen uit de regio, maar ook nogal wat toeristen van verschillende nationaliteiten", klinkt het. "Wat zeer goed werkt, is het combiticket. Mensen komen veelal voor het In Flanders Field Museum (IFFM), maar kopen een ticket dat combineerbaar is met het Yper Museum. Dat ticket is drie dagen geldig, dus voor het meerdaags toerisme een stimulans."





Volgens schepen Verschoore en medewerkster Katrien Goudeseune zijn de commentaren over het museum uiterst positief. "Ik kreeg een opmerking van historici - er is op dit moment een congres bezig in het IFFM - dat ze het speelse van het museum niet gewoon zijn. Sommige zaken worden inderdaad op een ludieke manier gebracht, maar de bezoekers krijgen uiteindelijk wel correcte info. Meerwaardezoekers vinden zeker hun gading."





Ideaal voor gezinnen

De museumcollectie is volgens de schepen zeker een troef voor gezinnen. "Die reageren heel gunstig en dat was ook onze bedoeling", zegt Jef Verschoore. "We stellen zelfs vast dat bij een bezoek de ouders naar huis willen, maar de kinderen niet. Veel mensen zeggen nog meer te willen weten over onze stad en geven aan nog te zullen terugkomen."





In die korte periode dat het museum open is, kwamen wel enkele kinderziekten aan de oppervlakte. "Het is natuurlijk allemaal een beetje vlug moeten gaan", klinkt het. "We hadden gehoopt om een maand voor de opening alle bouwwerken klaar te hebben, maar dat was het geval niet. Zelf op vandaag is dat nog niet zo. We wilden echter niet toegeven op de openingsdatum."





De blikvanger van het museum blijkt de maquette van de stad te zijn. "Die is trouwens nog niet volledig afgewerkt", klinkt het. "Ook de grote verzameling insignes en de leuke film over Ieper zijn een succes."





Het museum vindt het uiterst belangrijk om samen te werken met andere organisaties en verenigingen. "We deden dat al in de voorbereiding en hebben zo een basis gelegd", aldus Katrien Goudeseune. "We trokken bijvoorbeeld met de collecties van onze musea, op foto uiteraard, naar de gevangenis van Ieper."





Het is de bedoeling dat ook de scholen de weg vinden naar het museum. "Daarop plaatsen we nu ons educatief aanbod op de website", aldus nog de museumverantwoordelijken.