Yper Museum in Lakenhallen geopend INTERACTIEF MUSEUM OVER GESCHIEDENIS VAN IEPER EN WESTHOEK CHRISTOPHE MAERTENS

30 juni 2018

02u50 0 Ieper In de Lakenhallen in Ieper opent het Yper Museum de deuren. Het regionaal museum, goed voor een investering van 4,3 miljoen euro, toont de geschiedenis van de Kattenstad en de Westhoek via een interactief parcours. "Het is een verhaal dat je op je eigen tempo en volgens je eigen interesses kan ontdekken."

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is de stad Ieper gelukt om morgen zondag de deuren open te gooien voor het grote publiek van het gloednieuwe Yper Museum. "In de aanloop van het museum kozen we onmiddellijk voor participatie", zegt museumcoördinator Sandrin Coo-revits. "We gaven inwoners, toeristen, scholen en verenigingen de kans om via projecten input te geven. Daarmee gingen we aan de slag, wat resulteerde in een gloednieuw museum in de Lakenhallen."





"Het gaat om een investering van 4,3 miljoen euro", verduidelijkt schepen Jef Verschoore (CD&V). "Het grootste deel werd door ons betaald, maar de provincie West-Vlaanderen kwam met 300.000 euro subsidie over de brug. Het aandeel van de architecturale aanpassingen aan de Lakenhallen in functie van het nieuwe museum bedraagt 2,4 miljoen euro, dat van de museale invulling 1,9 miljoen euro."





Collectie insignes

Het koninginnenstuk van het museum is te vinden op de eerste verdieping: een 3D-maquette van de stad. Op diezelfde verdieping leert de bezoeker meer over de lakenhandel. Wol en laken maakten van Ieper een grootstad.





Leuk is dat in de ruimte een 10,9 km lang lint is verwerkt, dat werd gemaakt met een ambachtelijke machine. De collectie van het museum bestaat uit meer dan 600 stukken, bijeengebracht uit vier voormalige Ieperse musea: het Stedelijk Museum, Arthur Merghelynck, Museum Godshuis Belle en het Onderwijsmuseum. "We zijn trots op onze waardevolle collectie insignes uit de 14de eeuw", aldus Sandrin Coorevits. "Uniek is dat die allemaal werden gevonden op grondgebied van onze stad. Het gamma gaat van heilig tot zeer profaan, een deel is zelfs heel erotisch." De geschiedenis van de stad en vooral over de vestingen is dan weer te zien in cinema Vauban.





Meterschap

Het Yper Museum focust niet alleen op het verleden, maar ook op de toekomst. "Het is de taak van een regionaal museum om het leven in de Westhoek te documenteren", zegt de coördinator. "We doen dat door een aantal mensen uit de Westhoek te volgen van bij hun geboorte. We hebben enkele ouders bereid gevonden om ons meterschap te aanvaarden. De kindjes krijgen elk jaar een geschenkje. Omgekeerd vragen we ze jaarlijks iets terug wat voor hen in dat jaar belangrijk was."





Het museum zal tussen 1 april en 15 november elke dag open zijn tussen 10 en 18 uur. Van 16 november tot 31 maart sluit het museum op maandag. De ingangsprijzen schommelen tussen de 3,5 euro voor kinderen van 7 tot 18 jaar en 7 euro voor volwassenen. Meer info via www.ypermuseum.be