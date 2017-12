Wradio vanaf morgen in de ether IEPERS STATION ZELFS TE HOREN IN ROESELARE ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

Ieper Wie morgen om middernacht afstemt op 105.0 FM of 106.3 FM, krijgt de eerste uitzending van 'Wradio' te horen, het nieuwe radiostation van Christophe Dozie. Vanaf eind januari maakt hij zelfs vier avonden per week live radio vanuit café De Vage Belofte. Het radiostation zal ook te horen zijn in Roeselare, waar het Radio Bingo van de troon stootte.

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister Sven Gatz (Open Vld) 68 lokale radio's een erkenning gegeven. In onze provincie gaat het om acht radiostations, waaronder 'Wradio' in Ieper. Die won nipt het pleit van Radio Bingo uit Roeselare en haalde zo de frequentie 107 Roeselare-Zonnebeke binnen. "Ondertussen hebben we ook een zendvergunning. Zondag om middernacht beginnen we uit te zenden", aldus Christophe Dozie uit Elverdinge, de bezieler van het radioproject. "Tot rond 20 januari zullen we non-stop muziek uitzenden. Daarna starten we met onze eigen programma's. Zo zal ik tussen 7 en 9 uur een ochtendblok presenteren. Dat zal bestaan uit nieuwsfeiten uit de regio. Over de middag doen we iets gelijkaardigs, maar het is nog niet duidelijk wie zal presenteren. 's Avonds brengen dan 'Wcafé Live'. Vier dagen per week zullen we voor dat programma live radio maken vanuit café De Vage Belofte in Ieper (Christophe Dozie is mede-eigenaar van het café, nvdr). Die uitzendingen beginnen om 17 uur met nieuwtjes, weetjes en muziek. Om 19 of 20 uur beginnen we dan met de Mix. Dan laten we jonge gasten muziek draaien. Vroeger, bij voorganger Topradio Westhoek, deed ik dat ook al, maar toen niet live. Ik liet die mannen thuis een mix maken en die werd op de server geplaatst. Het nadeel was dat ik die gasten nooit zag, en dat wil ik niet meer. Nu moeten ze naar het café komen om hun ding te doen. Op die manier is het ook altijd een beetje feest (lacht)."





Oudere jongeren

De radioman en zijn team willen met Wradio niet alleen jonge luisteraars bereiken, ook 'oudere jongeren' behoren tot het doelpubliek. "We zullen één eightiesplaat per uur laten horen, op die manier gaan we toch iets breder. We zullen ook geregeld Spaanse platen draaien. Ik hou dus de Spaanse hitparade in de gaten, wat eens iets anders is." Christophe Dozie is gepokt en gemazeld in het radiomaken en kon er zelfs zijn beroep van maken. Dozie werd in 1999 voorzitter van de toenmalige vzw Radio Cieper. Hij veranderde de naam in Radio Contact, wat later Crazy FM en nog later Topradio Westhoek werd. "Maar eigenlijk ben ik al van mijn dertiende bezig met radio. Mijn hoofdberoep is dan ook radiopresentator. Mijn inkomsten haal ik uit reclame, wat mij nog altijd aardig lukt. Ik maak daar echt mijn werk van en zorg dat de adverteerders tevreden zijn."





Omdat de frequentiebanden van de regio Ieper (105.0 FM) en Roeselare (106.3 FM) werden samengevoegd, zal Wradio nu ook in Roeselare te horen zijn. "We willen die luisteraars zeker niet in de kou laten staan. Momenteel zijn we nog aan het nadenken hoe we het zullen aanpakken. Wel zijn we nu al wat promotie aan het maken in Roeselare. Het zal ook daar allemaal een beetje moeten groeien."





De erkenning is negen jaar geldig. "Maar ik vrees dat er tegen dan geen sprake meer zal zijn van FM-radio en alles digitaal zal verlopen", aldus nog Dozie.