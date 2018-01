Workshops voor kinderen 02u41 0

Het dienstencentrum De Kersecorf in Ieper organiseert twee workshops voor kinderen. Donderdag tussen 13.30 en 16 uur kunnen kinderen van 7 tot 12 jaar een collage maken. Het werkje kan daarop nog kleurrijk worden afgewerkt. De inschrijvingsprijs is 5 euro, inclusief het materiaal. Ook die dag kan er een eierdopje of een vogeltje in klei worden geboetseerd. Ook daarvoor betaal je 5 euro. Alles vindt plaats in De Kersecorf langs de Rijkeklarenstraat 83. Meer info op 056/20.37.78 of via dienstencentra@ieper.be. (CMW)