Workshop foto's op computer

De vzw Argos organiseert op donderdag 11 januari tussen 13 en 15 uur een workshop rond foto's op de computer plaatsen. "We maken voortdurend foto's met ons fototoestel, GSM, smartphone of tablet, maar hoe zorgen we voor een mooi overzicht?", klinkt het. "Hoe plaats je foto's op je computer en hoe deel je foto's?" De workshop vindt plaats bij Argos in de Fochlaan 1/2a in Ieper. Deelnemen kost 5 euro en reserveren kan via 057/239344 of emma.depouvre@ieper.be (CMW)