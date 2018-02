Workshop foodarcheoloog 21 februari 2018

Wie wil proeven van middeleeuwse gerechtjes en specialiteiten uit de oudheid, moet op 19 maart in kookstudio Revalatio zijn. Daar geeft foodarcheoloog Jeroen Van Vaerbergh een workshop geven. "De foodarcheoloog brengt het verhaal van het archeologisch gebruik van gekende en verloren ingrediënten", klinkt het bij Revelatio. "Tijdens de workshop wordt aandacht geschonken aan de ingrediënten, producten en bereidingswijzen die zorgen voor de typisch smaken." Inschrijven via serge@revelatio.be. Er is plaats voor 18 deelnemers en die betalen per persoon 15 euro.





(CMW)