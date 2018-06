Workshop 'Apps voor op reis' 13 juni 2018

Vzw Argos organiseert morgen een workshop 'Apps voor op reis'. "Een smartphone en een tablet staan vol met apps. Wat zijn apps nu juist? Hoe plaats ik ze op mijn tablet/smartphone en welke apps zijn interessant voor op reis? In deze workshop leer je een aantal handige apps kennen die je kan gebruiken op reis. Je kan hiervoor je tablet en/of smartphone meebrengen", aldus de organisatoren. Alles vindt plaats van 13 tot 15 uur in Argos, Fochlaan 1-2 a in Ieper. De prijs is 5 euro. Meer info 057/23.93.44





(CMW)