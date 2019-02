Worden de kasseien in de dorpskom behouden?



Stadsbestuur met ontwerpideeën naar de inwoners Erik De Block

28 februari 2019

20u58 0 Ieper Normaliter starten eind volgend jaar wegen- en rioleringswerken in de doortocht van Boezinge. Het stadsbestuur van Ieper organiseerde donderdag een infomarkt voor de inwoners. Ze kregen de diverse ontwerpideeën te zien. “Voor alle duidelijkheid: er zijn nog geen plannen”, benadrukt schepen van Openbare Werken Ives Goudeseune (sp.a). “De werken situeren zich in de Diksmuidseweg tussen de twee kruispunten met de Randweg. Ook een aantal zijstraten zullen worden aangepakt.”

De afstand tussen de twee kruispunten op de N369 van Ieper naar Diksmuide bedraagt ruim anderhalve meter. Het grootste deel van de doortocht is in kasseien. Alleen het begin en einde zijn in asfalt. Op bepaalde plaatsen liggen de kasseien er zeer slecht bij.

Het is zeer de vraag of er opnieuw wordt gekozen voor kasseien. “Vandaar dat we nu de mening van de bewoners vragen”, aldus de schepen. “De rijbaan in asfalt of betonstraatstenen of nog andere materialen kan natuurlijk ook. Niks is uitgesloten. Al moeten we natuurlijk ook rekening houden met het prijskaartje. Kiezen we voor asfalt, dan gaat de snelheid van het doorgaan verkeer verhogen. De rijbaan wordt versmald tot 4,1 meter. Aan weerszijden zijn fietscomfortzones in beton voorzien.”

Chris Boutte uit de Diksmuidseweg woont er al sedert 1985. Zijn buren Norbert Goes en zijn echtgenote Magda Adam zelfs nog drie jaar langer. “In onze straat rijden ze veel te snel”, benadrukt Chris. “Een flitspaal kan de oplossing zijn. En voor mij mogen die kasseien alvast verdwijnen.”

Magda is voorstander van hier en daar een verhoogd plateau. “Daardoor moeten ze afremmen”, vertelt ze. “Ik vind dat goed dat er fietsconfortzones komen want nu is er voor de fietsers niks voorzien.” “Onze dorpskom is voor de fietsers een ramp”, reageert Chris.

De stad stelde voor het ontwerp het studiebureau Jonckheere uit Brugge aan. Er komt een gescheiden riolering. De subsidies hiervoor zijn toegekend. Een timing en het aantal fasen is er nog niet. “Eerst vangen we ideeën op en komen dan met het ontwerp terug naar de inwoners”, aldus schepen Ivan Goudeseune. “We rekenen op een uitvoeringstermijn van een jaar.”

De stad Ieper maakt van de gelegenheid gebruik om het dorp meteen een opknapbeurt te geven: nieuwe voetpaden, parkeerstroken en rijbaan. Sommige inwoners zijn voorstander van verkeersdrempels om het verkeer af te remmen. “Drempels zorgen evenwel voor trillingen en schade aan de woningen”, waarschuwt mobiliteitsambtenaar Valentijn Seys.