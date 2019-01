Wonen als een kasteelheer, voor de prijs van een villa De majestueuze Parkzaal in Elverdinge, die uitkijkt op de tuin van het aanpalende kasteel, werd volledig gerenoveerd en in drie woningen verdeeld. Grimmo Construct hoopt het nu aan gezinnen te kunnen verpanden. Ideaal voor wie er van droomt idyllisch te wonen, op een boogscheut van Ieper. Christophe Deconinck

16 januari 2019

11u23 0 Ieper Half verscholen achter de kerk van Elverdinge staat een majestueus gebouw in een prachtig decor, met een adembenemend zicht op het kasteel. Tot voor enkele jaren was de Parkzaal in de Bollemeersstraat echter niet veel meer dan een aftands complex, waar huiszwammen en korstmos heersten. Wie in Elverdinge is opgegroeid, heeft hier ongetwijfeld nog toneelvoorstellingen bijgewoond in de muffe en vochtige zaal, waar ook de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 66 jaar lang heeft gerepeteerd. Maar wie er nu de dorpel overschrijdt, stapt binnen in een pand met een eeuwenoude ziel, dat werd omgetoverd in moderne luxewoningen met alle comfort van de 21ste eeuw.

Toen het gebouw enkele jaren geleden op de markt kwam, zagen Stephan Dekens (41) uit Hooglede en Koen Goudeseune (36) uit Poperinge, de zaakvoerders van Grimmo Construct, hun kans schoon om het pand op de kop te tikken. “Vroeger was dit één open ruimte, met centraal een aftands podium en trappen aan de zijkant. Het gebouw had de tand des tijds niet al te best doorstaan en smeekte om een make-over.”

De heren bleven niet bij de pakken zitten, sloopten al wat verweerd was, lieten tonnen bouwmaterialen aanrukken en deelden het gebouw op in drie woningen, die vanaf volgend weekend te koop worden aangeboden.

Wie er nu binnenkomt, wordt verbaasd door de metershoge plafonds en het besloten karakter van het pand, maar bovenal het zicht op het kasteel en de immense tuin en geschiedenis vormen een onschatbare meerwaarde. “De centrale woning is instapklaar, terwijl de linker- en de rechtervleugel ‘casco’ werden opgeleverd. Die woningen werden aangepakt van het natuurleien dak tot de rioleringen. Alles werd bijzonder goed geïsoleerd en alle nutsvoorzieningen werden al aangekoppeld, maar potentiële kopers hebben de vrijheid om de ruimtes in te delen naar hun smaak en keuze. Voor de middelste woning lag de indeling voor de hand, maar het aantal mogelijkheden met de ruimtes links en rechts is heel groot. Het centrale huis werd voorzien van een strakke keuken en kastenwanden op maat met alle luxe toestellen. De trap in Franse rustieke eik leidt naar twee grote slaapkamers op het eerste verdiep, telkens met een eigen badkamer en toilet. Op de volwaardige dakverdieping werd een derde slaapkamer ingericht en een grote technische ruimte en extra berging. Ideaal voor gezinnen, want elk huis heeft een eigen tuin en parkeerplaats zat.”

De heren zijn niet aan hun proefstuk toe, al is dit het eerste project in zo’n exclusief kader. “We voerden ons eerste bouwproject vijf à zes jaar geleden uit in de Grimminckstraat in Ieper, waar we de inspiratie vonden voor onze bedrijfsnaam. Na het verbouwen van diverse woningen in en rond Ieper grepen we met volle overtuiging de kans om hun schouders te zetten onder de renovatie van de voormalige Parkzaal van Elverdinge.”

Komende zaterdag houden de heren er een pre-sale. “Geïnteresseerden kunnen dan bieden onder gesloten omslag. Bieden kan vanaf 525.000 euro voor de centrale woning. ‘s Avonds leggen wij de biedingen naast elkaar en zullen we misschien al weten of de Parkzaal nieuwe eigenaars krijgt.” Meer info vind je terug op de websites van Dewaele Vastgoed en Van der Build.