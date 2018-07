Wolken gooien roet in eten toeschouwers maansverduistering 28 juli 2018

02u47 0 Ieper Geïnteresseerden zakten gisterennacht massaal af naar het AstroLAB IRIS in Ieper om er de maansverduistering waar te nemen, maar kwamen uiteindelijk van een kale reis thuis.

"Bij een totale maansverduistering beweegt de maan zich door de schaduw van de aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt en de maan veel donkerder is dan normaal. Ze krijgt een rode gloed. Vanuit België is het grootste gedeelte van de eclips zichtbaar", vertelt Johan Vanbeselaere van AstroLAB IRIS.





Plan B

"Het fenomeen waarnemen is nu jammer genoeg niet mogelijk door de wolken. Het weer heb je natuurlijk niet onder controle, maar we hebben een plan B. Alle sterrenwachten geven een uiteenzetting over de maan en een maansverduistering voor alle geïnteresseerden, daarnaast geven we ook wat uitleg over onze toekomstplannen."





(LBR)