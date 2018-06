WK-dorp brult Duivels naar overwinning 19 juni 2018

02u49 0 Ieper Zowel in Poperinge als in Ieper was de vreugde gisteren compleet. Overal in onze regio gingen de supporters helemaal uit hun dak. Het WK-dorp in Poperinge, dat meer dan duizend voetballiefhebbers over de vloer kreeg, ontplofte.

In Ieper trok iedereen naar de grote schermen op het kerkplein van Vlamertinge, in OC 'Riet in Zillebeke en op de Leet. Daar verzamelden een paar honderd supporters om van de wedstrijd te genieten. Anjelo Defever (29) uit Ieper en zijn zoontje Scott (4) waren er daar twee van. "Ik was eerst van plan om thuis te kijken, maar mijn zoontje wilde graag naar hier komen, vandaar dat ik hier nu toch ben", lacht papa Anjelo. "Maar ik ben wel supporter en het is wel fijn dat we kunnen kijken op een groot scherm. De andere wedstrijden van de Belgen zal ik ook wel op groot scherm komen bekijken." Voor de volgende wedstrijd van de Belgen verhuist het grote scherm naar het station, wegens de rally van Ieper.





In Poperinge daagden meer dan duizend mensen op in het WK-dorp. De oh's en de ah's weerklonken meermaals over het plein. De Belgische driekleur was goed vertegenwoordigd. De supporters zaten even met de handen in het haar toen de Rode Duivels in de eerste helft nog niet gescoord hadden. Heel wat bezoekers vreesden al voor een foutieve pronostiek. De uitbundigheid bij de eerste goal was des te groter. Na de match bleef de meerderheid plakken om te vieren met een pintje.