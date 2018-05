Wit-Gele Kruis heeft nieuwe thuisbasis 16 mei 2018

De Wit-Gele Kruis afdeling Ieper-Poperinge is verhuisd naar hun gloednieuw gebouw aan Ter Waarde 87 in Ieper. "Hiermeer ronden we de fusie tussen de afdelingen Ieper en Poperinge af", aldus woordvoerder Sofie Vanneste. Vandaag is er een openingsreceptie voor de zorgpartners uit de regio. Heel wat interessante thema's komen aan bod, zoals het digitale patiëntendossier en verschillende zorgthema's als diabetes, wondzorg en technische zorgen. De afdeling van het Wit-Gele Kruis was vroeger gevestigd op twee locaties: langs de Kruiskalsijdestraat 46 in Ieper en langs de Switch Road in Poperinge. (CMW)