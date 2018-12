Winteropstelling zaterdagmarkt Christophe Maertens

12 december 2018

In Ieper veranderen tijdens de winter de marktkramers van de zaterdagmarkt van plaats op de Grote Markt. De verhuis heeft onder meer iets te maken met de kerstmarkt. “De winteropstelling zorgt er voor dat het verkeer op zaterdagen tijdelijk moet omrijden”, aldus het stadsbestuur. “Als je vanuit de Diksmuidestraat komt zal je bijvoorbeeld moeten omrijden via de Korte Torhoutstraat want doorgaand verkeer voor het gerechtsgebouw is dan niet mogelijk. Daarnaast kan je via de Menenstraat de Grote Markt niet op. Men moet dus de Sint-Jacobstraat in.”