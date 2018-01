Winterbar POLAR van start 02u38 0 Eric Flamand De uitbaters van de nieuwe pop-upbar waren erg tevreden met het openingsweekend. Ieper Afgelopen vrijdagavond opende in Ieper de winterbar POLAR, de eerste Ieperse pop-upbar, de deuren.

De winterbar vond een stek op het Pacific Eiland en blijft alvast open tot half februari. Op de openingsavond was de toegang gratis. Bezoekers aan de pop-upbar kunnen naast iets drinken in een outdoor biercafé, ook iets eten.





Naast streetfood, zijn er ook tapas en kan er van een kaart worden gekozen in het restaurant. Dat is elke week open van donderdag tot zondag. Daarnaast is er een speciaal aangebouwde clubtent. (CMW)