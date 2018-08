Winnaar Great War Remembrance Race krijgt Trofee Camille Fily 17 augustus 2018

Kunstenaar Jan Desmarets (57) uit Ieper heeft de trofee gemaakt voor de winnaar van de Great War Remembrance Race. Die wielerwedstrijd wordt voor het eerst gereden op 24 augustus tussen Nieuwpoort en Ieper en herdenkt de Eerste Wereldoorlog. De Trofee Camille Fily verwijst naar de renner die sneuvelde in 1918 in de Slag om de Kemmelberg. De Fransman nam op 17-jarige leeftijd deel aan de Ronde van Frankrijk. Hij was daarmee de jongste deelnemer ooit. Twee dagen voor zijn 31ste verjaardag liet hij het leven op de fiets. Hij werd dodelijk getroffen terwijl hij een bericht overbracht. Met de trofee willen de organisatoren van de wedstrijd hulde brengen aan alle jonge soldaten die sneuvelden in de slag. Jan Desmarets is niet aan zijn proefstuk toe, in 2000 ontwierp hij al de bronzen trofee voor de Memorial van Damme, en in 2003 maakte hij het huwelijkscadeau voor prins Laurent en prinses Claire.





(CMW)