Winkelstraat uur afgesloten na gasontploffing in appartement 03 april 2018

In het centrum van Ieper is een van de belangrijkste winkelstraten zaterdagmiddag een uur lang afgesloten. Oorzaak was een gaslek en -ontploffing in een appartement. Er raakte niemand gewond en er was evenmin schade. De ontploffing deed zich rond kwart voor twaalf voor. "Een kleine ontploffing en een steekvlam", klinkt het bij de bewoonster. "Ik dacht eerst aan een elektriciteitspanne want in ons appartement is er geen gas. Maar er moet toch een gasopeenhoping zijn geweest." De brandweer snelde ter plaatse en ging samen met gasmaatschappij Eandis op zoek naar het gaslek. Omdat niet meteen de gastoevoer afgesloten kon worden, werd een deel van de Diksmuidsestraat volledig afgesloten voor verkeer, voetgangers en fietsers. De wekelijkse zaterdagmarkt op de Grote Markt kon gewoon verder gaan.





Rond 13 uur bleek alle gevaar geweken. Eandis zocht verder naar het lek maar de gastoevoer was afgesloten. (LSI)