Windstoot doet vrachtwagen na bocht kantelen LSI

12 maart 2019

14u03

Bron: LSI 1 Ieper Een stevige windstoot heeft dinsdagmiddag langs de Krommenelststraat in Ieper een vrachtwagen met geslachte varkens na een bocht omver geblazen. De chauffeur uit Kortemark raakte lichtgewond maar de lading zal wellicht afgekeurd worden voor consumptie.

Rond 12.15u reed de trekker met frigowagen van DVM Trans uit Diksmuide met een lading geslachte varkens van Voormezele richting Ieperse ring. De chauffeur was op weg naar de versnijderij in Kortemark. Na een bocht naar links liep het fout. “Wellicht door een windstoot”, aldus de zaakvoerder van de transportfirma. De oplegger van 18 ton begon te kantelen en sleurde de trekker mee in de berm. De piste van de windstoot leek aannemelijk. Na de linkse bocht blies de stevige wind over een weidse vlakte plots vol in de flank van het gevaarte. “Gelukkig vallen de verwondingen van de chauffeur mee”, vervolgt de zaakvoerder. “Maar de trekker-oplegger zal net als de lading varkens wellicht verloren zijn. Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal een controle uitvoeren. Daarna zullen de varkens nog overgeladen moeten worden en de vrachtwagen getakeld worden. Die karweitjes zullen nog de rest van de dag duren.”