Win elektrische fiets bij het shoppen Redactie

02 december 2018

08u28 0

Dit jaar onderging de eindejaars-tombola in Ieper een facelift. “De kerstshoppers maken kans op een elektrische fiets of een Ieperse kadobon”, klinkt het. De tombola loopt van 1 tot 31 december. De prijzenpot bestaat uit vier elektrische fietsen. Wie wil meedingen naar een fiets, vult zijn of haar loten in en deponeert die in de spaardoos bij de deelnemende handelaars of in de urne in de schaatsverhuurruimte bij de ijspiste op de Grote Markt. Op zondag 6 januari 2019 wordt de gelukkige winnaar uitgeloot. (model op foto is niet het te winnen exemplaar) (CMW)