Wilfried Desodt uitgezwaaid 05 juni 2018

02u56 0

Wilfried Desodt (89) heeft afscheid genomen als zaalverantwoordelijke van OC Kasteelwal in Voormezele.





"Ik deed het 40 jaar lang en ik deed het altijd graag, maar het is tijd om te stoppen", aldus de tachtiger. "Ook daarvoor was ik al tien jaar bezig op een andere plek."





De man werd door het Ieperse stadsbestuur in de bloemetjes gezet in OC Het Perron in Ieper. Wilfried is ook een van de drijvende krachten achter de Heilige Bloedprocessie, die de zondag na Pinksteren plaatsvindt.





(CMW)