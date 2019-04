Wil je na je dood organen doneren? Registreren kan nu ook online Christophe Maertens

11 april 2019

11u33 3 Ieper Na Kortrijk gaat ook Ieper digitaal voor de registratie van orgaandonatie.

In Ieper kunnen mensen zich al lange tijd registreren als orgaandonor. “Maar tot nu deden dat slechts 1.479 Ieperlingen, niet eens 5 procent van de bevolking”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Door digitale registratie mogelijk te maken, hopen we nu meer mensen over de streep te trekken.” Tot nu kon je je enkel als donor laten registeren door een document te tekenen. Dat document kon je tot voor kort alleen in de dienst Leven in AC Auris halen, maar nu kan het ook eenvoudig digitaal via het thuisloket.

“Via dat thuisloket op de website www.ieper.be identificeer je je in een paar muisklikken. Je kan dit dus op elk moment van de dag regelen. Mensen hoeven niet meer langs te komen in AC Auris. Na registratie in het rijksregister krijg je een attest per mail van ‘wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden’”, verduidelijkt de schepen.

Elke Belg is bij overlijden in principe orgaandonor. “Maar in de praktijk consulteren dokters nog altijd de familie”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Net om familieleden die moeilijke en emotionele keuze te besparen, kan elke burger zijn keuze voor orgaandonatie vooraf duidelijk maken via registratie. Als wij daar als stadsbestuur ons steentje toe kunnen bijdragen door te digitaliseren en de drempel te verlagen: graag! Elk jaar sterven nog té veel mensen die wachten op nieuwe organen.“