Wijland organiseert zwerfvuilactie en houdt klimaatmars Christophe Maertens

28 maart 2019

18u48 0 Ieper De leerlingen van vrije basisschool Het Wijland in Voormezele hebben de hele week rond het klimaat gewerkt. Donderdag vond zelfs een heuse klimaatmars plaats.

“We voelen dat onze kinderen ook bezig zijn met klimaat”, zegt directrice Lena Sohier. “Daarom hielden we deze week een projectweek rond het klimaat. De bedoeling is dat kinderen na deze week een beter inzicht hebben in de oorzaken van en de oplossing voor de klimaatproblemen. Elke dag onderzochten we iets anders. De thema’s waren lucht, dieren, voedsel, afval en water. Elke dag begon met een toneeltje om het onderwerp van de dag aan te kondigen.”

Aan de klimaatweek werden enkele acties gekoppeld. Zo hielden de leerlingen donderdag een zwerfvuilactie. “Met de kleuters zochten we de onmiddellijk buurt van de school af op zoek naar zwerfvuil, terwijl we met de leerlingen van het lager de straat optrokken.” In de namiddag hielden ze een klimaatmars, onder begeleiding van de wijkagent.