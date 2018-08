Wijkcomité Vogelzang organiseert fietstocht 08 augustus 2018

Wijkcomité Vogelzang Ieper organiseert op zaterdag 18 augustus een familiefietstocht tussen 14 en 17 uur. Starten aan de Capucienenschool in de Nachtegaallaan 1 in Ieper voor een tocht van tien of dertig kilometermet een tussenstop om de dorst te laven. Deelnemen kost vijf euro, drankje en braadworst op het einde van de rit inbegrepen. Inschrijven bij David Lemaitre in de Zwaluwlaan 13, bij Pascal Devos in de Fazantenlaan 73 of bij Tom Dervaux in de Nachtegaallaan 26 of op 0479/61.34.48.





(EFW)