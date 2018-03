Wielertoeristenclub Elverdinge bestaat 50 jaar 09 maart 2018

De Wielertoeristenclub W.T.C. Elverdinge heeft onlangs 50 kaarsjes mogen uitblazen.Het was op Paasmaandag 1968 tijdens een velokoers in Pilkem dat André Ligneel en Werner PAttyn het idee kregen om een toeristenclub op te richten in Elverdinge. Er werden plannen gesmeed met wijlen velomaker Daniel Carpentier en hij stapte ook mee in het verhaal. Er werd afgesproken om op zondagmorgen een toertje te doen en na wat mondelinge reclame kwamen er al vlug een deel mensen bij, zelfs met de gewone fiets. Ze kregen hun eerste trui van het merk 'Ventura',een blauwe wollen trui,en onder de vleugels van de Sint Pietersvrienden werd de club 'S.P.E.Elverdinge' opgestart. Die groeide uit tot een van de grotere clubs uit de regio en ze mogen dit jaar hun 50ste verjaardag vieren.





(EFW)