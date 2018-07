Wie reed fietser aan langs Rijselseweg? 07 juli 2018

De politie van de zone Arro Ieper is op zoek naar de eigenaar van een grijze BMW 3 type E90/91 (bouwjaar 2005-2008) met beschadigde linkerspiegel. Dat voertuig reed woensdagavond rond 22.15 uur een fietser aan op de kruising van de Rijselseweg met de Kemmelseweg. Het voertuig reed vanuit Ieper in de richting van Wijtschate. De bestuurder bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed door. De 63-jarige fietser uit Ieper raakte vrij ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Wie informatie heeft over het ongeval of over de wagen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het nummer 057/230.500. (VHS)