Wie herkent Engels koppel dat vakantiekiekjes verloor? 01 februari 2018

Wie is dit Engelstalig koppel dat een lading vakantiefoto's kwijtspeelde in Ieper? Die vraag wordt op Facebook verspreid nadat Sophie Van Ghelewe uit Ieper een etui vond met honderden vakantiefoto's. "Het kleine, zwarte etuitje lag op het voetpad ter hoogte van juwelierszaak Vandermarliere op de Ieperse Grote Markt", aldus Sofie. "Ik passeerde er rond 20.30 uur. In het tasje bevonden zich twee geheugenkaarten. Op de kaartjes staan er honderden vakantiefoto's, die wellicht van het koppel op de foto zijn. Op een van de kaartjes bevindt zich een mapje met als titel 'South of France 2016'. Waarschijnlijk zijn de eigenaars op bezoek in Ieper en hebben ze maandagavond de Last Post bijgewoond." Sophie Van Ghelewe hoopt dat een hoteluitbater weet wie de eigenaars zijn. "Ik hoop maar dat ze het land nog niet uit zijn, want Ieper is geen stad waar je erg lang verblijft. Het zou jammer zijn als ik de foto's niet kan terugbezorgen." Wie het koppel herkent, kan mailen naar de redactie op jan.degoe@persgroep.be. (CMW)