Wie helpt padden veilig oversteken? 29 januari 2018

Ieper De Ieperse milieudienst zoekt volop vrijwilligers om padden over te zetten.

Vanaf half februari tot begin april ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken naar poelen om zich voort te planten. "Maar wanneer een autoweg hun trekroute dwarst, sterven er telkens honderden dieren", legt Lieven Stubbe van de Ieperse milieudienst uit. "Daarom organiseert de stedelijke milieudienst al meer dan 25 jaar overzetacties."





Op elf plaatsen waar amfibieën massaal passeren, in Ieper, Hollebeke, Zillebeke, Elverdinge en Vlamertinge, worden er opvanginstallaties geplaatst. "Volgende week worden emmers met gaasdraad lang de weg geïnstalleerd. De dieren zullen naar een uitweg zoeken en daarbij in de emmers belanden. De opgevangen amfibieën worden door de vrijwilligers overgezet naar een nabijgelegen waterpartij, waar ze veilig zijn Vorig jaar ging het om een 7.000-tal dieren", zegt Stubbe. Afgelopen weekend werd al een infoavond georganiseerd om vrijwilligers te zoeken. "We hebben een vaste kern van 20 à 25 man. Maar er is toch een 50-tal vrijwilligers nodig om de overzetacties optimaal te laten verlopen", vertelt Lieven Stubbe. "We voorzien één dag per vrijwilliger. Wie 's avonds helpt oversteken, controleert de emmers, de baan en de berm. Jaarlijks engageren ook scholen zich om een handje te helpen. De Klaproos in Zillebeke heeft zelfs beslist om elke dag te helpen." Wie zich wil inzetten tijdens de overzetacties, kan mailen naar lieven.stubbe@ieper.be. (LBR)