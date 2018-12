Wie helpt padden overzetten? Christophe Maertens

26 december 2018

De Stad Ieper is opnieuw op zoek naar mensen die padden willen overzetten. Op 19 januari is er een infoavond in het bezoekerscentrum Palingbeek.

Bij een vorige paddenoverzet kreeg de stad de hulp van 45 vrijwilligers om dieren over te zetten. Er werden 7.954 beestjes gered: 6.571 padden, 356 kikkers en 1027 salamanders.

“Vanaf half februari tot eind maart, wanneer de temperatuur ’s avonds boven de 7 graden blijft en het wat vochtig is, ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap”, aldus de stad Ieper. “Ze trekken dan in grote aantallen naar de poelen om zich voort te planten. Echter, waar autowegen en straten de trekroutes dwarsen vallen er slachtoffers. De kwetsbaarheid van de beestjes is zo groot, dat een lokale populatie volledig kan verdwijnen. Om de schade te beperken organiseren we jaarlijks een tiental overzetacties met vrijwilligers.”

In het bezoekerscentrum van de Palingbeek in Zillebeke is er op 19 januari van 19.30u tot 21u een startavond over de overzetactie. “We organiseren deze startavond om alle geïnteresseerden goed te informeren over de werkwijze en de praktische afspraken”, klinkt het.