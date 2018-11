Wie beeldje doorverkoopt, wordt gerechtelijk vervolgd 16 november 2018

02u24 0 Ieper Op het provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke is het een stormloop op de beeldjes van kunstproject Coming World Remember Me. De provincie nam maatregelen om alles in goede banen te leiden.

Het was gisteren officieel de eerste dag dat er exemplaren van de openluchttentoonstelling '600.000 beelden-600.000 namen' mochten worden opgehaald, maar ook al eerder verdwenen er. "Het was een moeilijk begin, maar we hebben extra mensen ingeschakeld om alles wat beter onder controle te houden", zegt gedeputeerde Myriam Vanlerberghe. "Zo werken we nu met afgebakende zones die afgesloten worden met touwen. Er zijn wel altijd enkelingen die zich daar niets van aantrekken, maar ze worden daarop aangesproken. Ook blijft het team tot zonsondergang op de site als bewaking. Sommigen vragen ons of we niet meer maatregelen konden nemen om onregelmatigheden te voorkomen. Dat was praktisch niet haalbaar." De gedeputeerde verwacht een druk weekend. "Er zal dus wellicht wel wat file zijn aan de Palingbeek."





Eerder was er wat onrust na een melding dat er een beeldje op internet te koop werd aangeboden. "Dat bleek gelukkig niet te kloppen", zegt Vanlerberghe. "Wie een beeldje afhaalt, gaat akkoord met de voorwaarden. De grootste voorwaarde is dat het werkje niet mag worden verkocht. Wie dat wel doet, zal gerechtelijk worden vervolgd, twijfel daar niet aan. Het gaat hier immers om een kunstwerk in het kader van de slachtoffers van WO I en dat dient te worden gerespecteerd." (CMW)