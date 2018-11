White Helmet geeft lezing in Atheneum 15 november 2018

De burgerorganisatie White Helmets won vorig jaar de driejaarlijkse vredesprijs. Afgelopen week hield een vrijwilliger opnieuw een lezing in het Technisch Atheneum Ieper omtrent hun werk in Syrië en Irak. In Syrië zet deze groep vrijwilligers zich dagelijks in voor het redden van oorlogsslachtoffers.Na een bombardement rukken ze uit naar de getroffen plek om mensen in nood te helpen. Zij filmen en fotograferen hun interventies zo veel als mogelijk. Op die manier brengen ze via sociale media ook het verhaal van wat er dagdagelijks gebeurt in het Syrische conflict naar buiten.





(EFW)