Whatsappje met nieuws uit Ieper 08 november 2018

02u23 1

Mensen die gratis het belangrijkste nieuws uit Ieper op hun smartphone willen ontvangen, kunnen zich inschrijven op de WhatsApp-nieuwsflashes van de stad.





"WhatsApp is een gratis berichtenservice waarmee je jouw contacten een tekstbericht stuurt. Zie het als het versturen van een sms'je, maar dan over het internet. WhatsApp kan je als applicatie heel gemakkelijk downloaden op je smartphone", staat te lezen op de website van de stad. Ieper stuurt bijna wekelijks een berichtje met een drietal uitgelichte nieuwsfeiten. Om de berichten te ontvangen, moet het volgende gebeuren: voeg eerst Stad Ieper toe aan de contactenlijst van je telefoon, met het nummer 0499/84. 89.00. Daarna stuur je via WatsApp een berichtje met je volledige naam, jouw postcode, gevolgd door inschrijven. Uitschrijven kan ook. (CMW)