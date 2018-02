Westtoer zoekt kandidaten voor West-Vlaamse Toerismeprijzen 01 februari 2018

Het provinciebedrijf Westtoer reikt op dinsdag 25 september de West-Vlaamse Toerismeprijzen uit. Dit jaar zijn er drie categorieën: prijs van verdienste, innovatie- en creativiteitsprijs en beste toeristische ondernemer uit elke West-Vlaamse toeristische regio.





De provinciale toerismeprijzen werden voor de eerste maal uitgereikt in 2004 en worden driejaarlijks georganiseerd. De officiële prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op 25 september in Kursaal Oostende.





Voor deze editie reikt Westtoer prijzen uit in drie categorieën. De 'prijs van de verdienste' wordt toegekend aan een persoon die een structurele bijdrage levert aan de ontwikkeling van het toerisme of de openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. Daarnaast gaat de 'innovatie- & creativiteitsprijs' naar het bedrijf met met het meest innovatieve en creatieve project op het gebied van toerisme of de openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. Tenslotte is de 'prijs voor beste toeristische ondernemer', bestemd voor een persoon die een toeristische organisatie of een bedrijf vertegenwoordigt dat in de voorbije drie jaar een voortrekkersrol speelde op vlak van toerisme en/of recreatie in West-Vlaanderen. Alle info via www.westtoer.be/toerismeprijzen. Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot 24 april 2018. (CMW)