Westhoek wordt wakker onder dik sneeuwtapijt Christophe Maertens Laurie Bailliu

30 januari 2019

07u42 0

Ook in de Westhoek is het gisterenavond beginnen sneeuwen. Deze morgen lag er overal een dik pak sneeuw. De sneeuwval was door de KMI voorspelt en op sommige plaatsen wordt tot 15 cm verse sneeuw verwacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt de weggebruikers voor gladde wegen, pas dus de rijstijl aan. Er zijn op dit moment nog geen meldingen van incidenten door het winterweer in onze regio, wel waren er ongevallen in Aalbeke en Wevelgem. Ook de bussen zouden bij ons voorlopig normaal uitrijden.

Een zaak staat vast, het wordt sneeuwruimen geblazen. Dat gebeurt niet alleen op de openbare weg, ook bij verschillende bedrijven moeten opritten en laadkades sneeuwvrij worden gemaakt. Zo is dat het geval bij McBride in Ieper waar arbeiders alles sneeuwvrij maken voor de vrachtwagens.