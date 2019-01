Westhoek strijdt tegen braindrain: jobbeurs met 35 bedrijven moet jongeren lokken Christophe Maertens

24 januari 2019

20u22 0 Ieper De Ieperse jeugdraad wil met het opzetten van een jobbeurs een antwoord bieden op de veelbesproken braindrain in de Westhoek. “Werken in onze regio kent tal van voordelen”, klinkt het.

Op 4 februari organiseert de Ieperse Jeugdraad voor de derde keer een lokale jobbeurs in Het Perron. 35 bedrijven hebben zich ondertussen aangemeld. “Met de organisatie willen we werkzoekenden, leerlingen en studenten een duidelijk beeld geven van de aantrekkelijke jobs en ondernemingen in onze streek”, zegt Tom Nottebaere (25), voorzitter van de Jeugdraad. “Als jongeren het aanbod in de Westhoek kennen bij het vertrek naar de studentensteden, zullen ze sneller geneigd zijn om naar het lokale aanbod te kijken bij het zoeken van een stageplaats of een eerste baan.” Daarnaast willen de organisatoren van de jobbeurs werkzoekenden en jongeren de verschillende mogelijkheden tonen die ze hebben om een succesvolle loopbaan uit te bouwen. “Dat kan zowel als werknemer of als zelfstandige. We organiseren enkele workshops in het kader van solliciteren. En je kan als werkzoekende een gesprek aangaan met bedrijven en organisatoren.”

“De jobbeurs kan perfect helpen bij het vinden van een job in de streek voor mensen die dicht bij huis willen werken”, klinkt het. “Dat wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Een goede balans tussen werk en privé is soms doorslaggevend bij het aanvaarden van een baan.”

Ten slotte wil de Jeugdraad afstuderende jongeren uit het middelbaar onderwijs uitnodigen zodat ze de arbeidsmarkt al een beetje kennen voor ze hun studiekeuze maken.

Minder files

Een van de bedrijven op de beurs is CCV uit Ieper. “Wij moeten voor bepaalde profielen, en dan vooral ingenieurs, in het buitenland gaan zoeken”, zegt Emily Deroo van CCV. “Dat is niet altijd even simpel. Daarom dat wij wel liever mensen uit de regio in dienst nemen. Werken in eigen streek geeft tal van voordelen. Je staat bijvoorbeeld veel minder vaak in de file.”

Voorzitter van de Jeugdraad Tom Nottebaere is trouwens zelf een voorbeeld van iemand die terugkwam naar de regio om te werken. “Ik studeerde in Gent af als burgerlijk ingenieur. Ik wou echter naar hier terugkeren omdat hier graag woon. Lang zoeken naar een job moest ik niet doen en spijt heb ik zeker niet. Trouwens, ook veel van mijn vrienden kwamen terug na hun studies en vonden snel een job.”

Op de beurs zijn er in eerste plaats bedrijven aanwezig uit de Westhoek die voltijds jobs aanbieden. Er zijn ook firma’s die vakantiejobs en stageplaatsen aanbieden. Bedrijven die niet fysiek op de beurs kunnen zijn, krijgen de kans om hun vacatures aan het publiek te tonen via de vacaturemuur met projectie en op papier.