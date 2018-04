Westhoek Ondernemers Club ontmoet starters 05 april 2018

De Westhoek Ondernemers Club is voor het eerst georganiseerd in Ieper. Twaalf ondernemers en veertien starters kwamen samen. "Het was een goede avond", zegt Christophe Dhaene, CEO van netwerkspecialist e-BO Enterprises.





In het gebouw van e-BO Enterprises in Ieper verzamelden de ondernemers en starters. "Als starter is het niet evident om wegwijs te raken in de wereld van het ondernemen en als ervaren ondernemer is het vaak moeilijk om innovatief en vernieuwend te blijven", klinkt het bij de organisatoren. "Daarom werd de Westhoek Ondernemers Club opgericht met de bedoeling zaken met elkaar te delen. Beiden kunnen van elkaar leren, dus 'matches' tussen starters en experten vormen een win-winsituatie."





Ook Johan Dekeyser, zaakvoerder van vleesgroothandel Dekeyser-Ossaer in Koekelare, was van de partij. "Het was heel leerrijk. We hebben heel wat starters gezien vol enthousiasme en energie om eraan te beginnen. De projecten zijn heel gevarieerd."





Op 9 mei is er een tweede bijeenkomst. (CMW)