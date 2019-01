Westhoek kleurt wit en dat zorgt voor prachtige beelden Christophe Maertens Laurie Bailliu Hans Verbeke Lieven Samyn

22 januari 2019

17u33 1 Ieper Net als elders in Vlaanderen werd ons regio bedolven onder een sneeuwwit tapijt. Er gebeurden enkele ongevalletjes, maar de hinder bleef beperkt. Genieten van de eerste sneeuw was overal de boodschap, en zeker ook in de scholen.

Er was maandag al voor gewaarschuwd: Vlaanderen zou worden ondergesneeuwd. Rond 7 uur viel de eerste sneeuw aan de kust en een uur later werden ook onze contreien wit. De sneeuw zorgde al meteen voor mooie winterse beelden, maar daarna begon het vegen van de stoepen en vrijmaken van de straten. In Ieper werd ondertussen het strooiplan uit de kast gehaald. “Bij sneeuw of ijzel zet de stad extra middelen in om de straten zo goed mogelijk veilig te houden”, klinkt het bij de Ieperse technische dienst. Het strooiplan werd zo goed mogelijk gevolgd. “De strooirondes worden hoofdzakelijk uitgevoerd door een aannemer die in opdracht voor de stad werkt. Hij strooit met drie strooiwagens bepaalde straten in de binnenstad, de industriezones, de deelgemeenten, de schoolomgeving, verbindingswegen, invalswegen op het ziekenhuis en brandweer en ook de belangrijkste fiets- en wandelpaden.”

Het Ieperse politiereglement zegt dat iedereen, zowel bewoners, eigenaars, winkeliers als bedrijven, het voetpad voor eigen woning moet sneeuw- en ijsvrij houden. “En dat ook bij leegstand of verbouwingen”, klinkt het. “Sneeuw die je van het voetpad verwijdert, moet je aan de rand van het voetpad opstapelen. In de straatgoot gooien mag niet om het dooiwater goed te kunnen laten wegvloeien.”

In Poperinge schoot de technisch dienst ook meteen in actie. Maandag was alles in gereedheid gebracht zodat de strooiploeg in alle vroegte kon uitrijden. “Het is de bedoeling dat we dit woensdagmorgen ook doen. Om 4 uur gaat de strooiploeg opnieuw van start. Al houden we de weersomstandigheden goed in de gaten om indien nodig vroeger uit te rijden”, zegt Stefanie Deleye van de technische dienst. “Alles staat opnieuw klaar om uit te rijden. Er ligt voldoende zout op de weg om de avondspits en nacht in te gaan.”

In de scholen zorgde de sneeuw eveneens voor ruimwerk. “Als preventieadviseur van onze school vind ik het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en bezoekers veilig naar de respectievelijke gebouwen kunnen gaan”, zegt Stefaan Dehaerne van de Heilige Familie in Ieper. “Daarvoor heeft onze onderhoudsman Jean-Marie gisteren in de vooravond al preventief gestrooid. Vandaag bleek dit om 10.20 uur evenwel weer ondergesneeuwd te zijn. Als noodoplossing hebben we met de bereidwillige hulp van de tien leerlingen nog eens de paadjes naar de verschillende blokken sneeuwvrij gemaakt en een extra portie strooizout ingezet. In totaal gebruikten we zo’n 200 kilo strooizout. Intussen is het gestrooide zout goed ‘ingetrappeld’.”

De sneeuw zorgde voor enkele ongevallen. Op de Zuiderring in Ieper, dicht bij de rotonde met de Meenseweg, belandde een automobilist in de gracht. Het voertuig ging aan het slippen op het besneeuwde wegdek. De automobilist bleef zo goed als ongedeerd. Op het kruispunt van de Groene Sprietstraat met de Rozenlaan ging eveneens een wagen de sloot in. Er was ook een ongeval in Poperinge en Heuvelland. Rond 10 uur kwam er in Ieper iemand ten val. “Maar al bij al viel het gelukkig goed mee”, aldus commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. Morgen woensdag voorspelt het KMI vooral in de zuidwestelijke landshelft nog kans op winterse sneeuwval of enkel sneeuwbuien. Daarna blijft het droog, maar bewolkt.