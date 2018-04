West-Vlaamse balies officieel gefusioneerd 25 april 2018

In het Fabriekspand in Roeselare waren zo'n 400 advocaten gisterenavond getuige van de officiële fusie van de balies van Ieper, Kortrijk, Brugge en Veurne tot één West-Vlaamse balie. De vier stafhouders ondertekenden er het stichtingsakkoord. Een historische beslissing waardoor zo'n 1.500 advocaten vanaf 1 september onder één gezamenlijke koepel zullen opereren. "Met deze fusie stelt de balie haar structuur gelijk met het juridische landschap dat nu ook provinciaal georganiseerd wordt", klinkt het bij de Brugse stafhouder Johan Persyn. "Dankzij een schaalvergroting zullen er meer middelen beschikbaar zijn en kunnen we een staf met gemotiveerd en gekwalificeerd personeel uitbouwen", beaamt Kortrijks stafhouder Frédéric Busschaert. De fusie betekent niet dat burgers de provincie zullen moeten doorkruisen. "De eerste- en tweedelijnsbijstand blijven lokaal georganiseerd. In elke balie blijft er ook een aanspreekpunt voor de rechtszoekende." Meer info op de website ww.dewegnaardefusie.be. (LSI)