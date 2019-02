Wervikstraat eind deze maand weer open Christophe Maertens

19 februari 2019

17u20 0 Ieper Als alles goed gaat, zal de Wervikstraat in Zillebeke eind deze maand of begin volgende maand opnieuw worden opengesteld.

Op dit moment zijn de werken in de Wervikstraat in Zillebeke in uitvoering en dat tussen het kruispunt met Zillebeke-Dorp en het kruispunt met de Zandvoordestraat. “Daar is de aannemer de zogenoemde bovenbouw aan het afwerken”, aldus bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “De fietspaden liggen er en aan de voetpaden is de aannemer nog bezig. Afhankelijk van het weer zal er een onderlaag in asfalt worden gegoten eind februari.”

Intussen zijn de werken op Zillebeke-Dorp bezig. “Tijdens de overlappende werkzaamheden zullen de bewoners van de Pastoriestraat onder normale omstandigheden de straat kunnen bereiken via de Wervikstraat, aanrijden via Blauwepoortstraat. Aansluitend aan de werken in Zillebeke-Dorp zal ook de Pastoriestraat vernieuwd worden”, klinkt het.

Volgende fases zullen zijn: Maaldestedestraat, Wervikstraat en Zandvoordestraat. Einde van alle werken: vermoedelijk voorjaar 2020, als het weer en de werkomstandigheden dat toelaten tenminste.