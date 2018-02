Werkgroep Ieper-Roemenië gehuldigd 13 februari 2018

De Ieperse vrijwilligers die zich decennialang hebben ingezet voor adoptiedorpen in Roemenië werden daarvoor door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Vzw Humanitaire Organisatie Ieper-Roemenië zette zich als werkgroep in voor Roemeense gezinnen. Ze stuurden onder meer dozen met kledij naar de adoptiedorpen Recea, Sausa en Vidrasau in Roemenië. De stad Ieper had het peterschap over deze Roemeense dorpen op zich genomen. Ieper was trouwens de eerste stad in Vlaanderen die Roemeense dorpen adopteerde en op weg hielp na de val van communistisch regime. De werkgroep stopte dit jaar met haar activiteiten.





(CMW)