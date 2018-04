Werken Zillebeke toch van start 19 april 2018

Deze week is de aannemer dan toch begonnen met de werken in Zillebeke. Het dorp krijgt een volledige facelift.





De allereerste fase van de werken veroorzaakt amper hinder: er wordt een nieuwe gracht aangelegd op een stuk landbouwgrond tussen de Blauwepoortstraat en de Pollepelbeek. Dit zal zo'n twee weken in beslag nemen. Begin mei starten dan de effectieve wegen- en rioleringswerken met het affrezen van het asfalt tussen het kruispunt Blauwepoortstraat en Perseweide en het kruispunt Wervikstraat met de Zandvoordestraat. Einde van deze fase is verwacht tegen juli of augustus 2018, onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.





Daarna komen nog de Wervikstraat en een gedeelte van de Zandvoordestraat aan de beurt. Tijdens de werken is er in Zillebeke alleen plaatselijk verkeer mogelijk.





De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking. De handelaars blijven zoveel als mogelijk te voet bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen voor maximum 30 minuten voorzien. (CMW)