Werken Zillebeke eindelijk van start HANDELAARS ZETTEN ZICH SCHRAP VOOR KOMENDE TWEE JAAR CHRISTOPHE MAERTENS

20 april 2018

02u43 0 Ieper Meerdere keren werden ze uitgesteld, maar eindelijk zijn de riolerings- en verfraaiingswerken in Zillebeke dan toch begonnen. De werken duren twee jaar. "Zillebeke wordt het mooiste dorp van Ieper", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V). De plaatselijke handelaars zetten zich intussen schrap.

Het is de bedoeling dat er een nieuw rioleringsstelsel, nieuwe voetpaden en nieuwe parkeerplaatsen komen. Ook de kerkhofmuur wordt verlaagd. Daarnaast komen er ook aanpassingen om de wateroverlast tegen te gaan die het dorp in het verleden wel eens durfde te treffen. Daarvoor is de aannemer nu begonnen met het graven van een gracht op een stuk landbouwgrond. Die werken zullen zo'n twee weken duren. Begin mei starten dan de effectieve wegen- en rioleringswerken met het affrezen van het asfalt tussen het kruispunt van de Blauwepoortstraat met de Perseweide en het kruispunt Wervikstraat met de Zandvoordestraat. Daarna komen de Wervikstraat, Zillebekedorp, de Pastoriestraat, de Maaldestestraat en een gedeelte van de Zandvoordestraat aan de beurt. De volledige klus zal toch zo'n twee jaar duren. "Iedereen is tevreden dat de werken begonnen zijn", zegt Zillebekenaar en sp.a-gemeenteraadslid Ives Goudeseune. "Het is jammer dat het stadsbestuur de werken een paar keer aankondigde, maar dat alles dan toch weer uitgesteld werd. De inwoners stellen zich daar natuurlijk vragen bij. Op een bepaald moment werd zelfs de buslijn geschrapt, maar nu moet de lijn opnieuw geactiveerd worden."





Ongerust

Nancy Knockaert, die samen met haar man slagerij Leroy in het centrum van het dorp uitbaat, is wel een beetje ongerust. "Iedereen wil een mooi dorp, maar toch zitten wij wel met enkele vragen. Zullen alle klanten blijven komen? Ook hopen we dat na de werken de mensen de weg terugvinden naar onze slagerij." Bij dagbladhandelaar Leroy - Vandewalle wensen de uitbaters een vlot verloop. "We moeten erdoor, maar hopelijk blijft het allemaal niet te lang aanslepen", zegt Anita Vandewalle. "De werken zullen nu eenmaal een invloed hebben op de verkoop. Wij hebben veel lokale klanten, maar hier is ook veel passage van mensen die van Zandvoorde of Wervik komen. Die cliënten zullen we moeten missen. Bij de overheid kan je wel aankloppen voor een premie, maar dan moet je je zaak helemaal sluiten. Wij doen hier echter een bezorgronde en die willen we niet stopzetten. We proberen zoveel mogelijk mensen op die manier te helpen."





De plaatselijke UNIZO-afdeling zorgt voor borden die op de invalswegen worden geplaatst. Daarop zal te zien zijn hoe je best rijdt. "Een mooi initiatief", aldus schepen van Openbare Werken Stephaan De Roo (CD&V). "En ja, de werken werden een paar keer uitgesteld door het slechte weer. Wanneer alles precies klaar zal zijn, durf ik niet zeggen. Dat hangt ook van het weer af. Weet echter één ding: Zillebeke wordt het mooiste dorp van Ieper."