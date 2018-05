Werken voor dorpsherinrichting begonnen 31 mei 2018

02u38 0

In Zillebeke zijn de werken voor de dorpsherinrichting begonnen.





"De aannemers zijn momenteel aan de slag in de Blauwepoortstraat", aldus het Ieperse stadsbestuur. "Deze fase duurt tot juli of augustus. Daarna beginnen de werken vanaf Zillebeke-Dorp richting Wervikstraat. Intussen zal ook het pad tussen de Seelbachdreef en de Blauwepoortstraat verder afgewerkt worden. Tijdens de volledige duur van de werken is het dorp beperkt tot plaatselijk verkeer." De Schachteweidestraat wordt tijdelijk omgevormd tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking. De handelaars van het dorp blijven steeds te voet bereikbaar. In de omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen voorzien tot maximum een half uur. (CMW)