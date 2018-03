Werken in Eigenheerdstraat 19 maart 2018

02u42 0

De Eigenheerdstraat in Ieper zal binnenkort volledig worden heraangelegd. Er komen nieuwe voetpaden, parkeerstrook en wegdek. Er zullen ook zitbankjes en meer groen worden aangebracht. De start van de werken staat gepland op 9 april, in de paasvakantie. In een eerste fase komt het deel tussen de Fiersstraat en de de Steursstraat aan de beurt. Daarna volgt het gedeelte tussen de Fierstraat en de Elveringestraat. De werken zouden tegen het bouwverlof voorbij zijn. (CMW)