Werken in de Burchtstraat, de Boomgaardstraat en de Dehaernestraat Christophe Maertens

21 februari 2019

09u19 0 Ieper In de Ieperse Burchtstraat zijn nutswerken bezig. Ook de Boormgaardstraat en de Dehaernestraat komen aan de beurt.

“Nog tot en met 6 maart is de Burchtstraat in Ieper volledig dicht omdat nutsmaatschappijen er moeten werken. De Burchtstraat verbindt de Rijselstraat met de Boomgaardstraat. De Burchtstraat gaat daardoor tijdelijk dicht voor het verkeer. Er wordt gewerkt in de voetpadenzone, maar omdat de straat te smal is, wordt er geen verkeer meer toegelaten. Er is een omleiding via Rijselstraat en de Kanonweg”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a).

De nutsmaatschappijen plannen in diezelfde periode werken in de voetpadzone in delen van de Boomgaardstraat en de Dehaernestraat. “Concreet zal er een sleuf worden gemaakt in het voetpad, is er een parkeerverbod en is er een versmalde doorweg voor doorgaand verkeer”, zegt de schepen. “Nadien, momenteel voorzien tussen 6 maart en 20 maart, zal er gewerkt worden in de Boomgaardstraat tussen de Boterstraat en de Kiekenmarkt. Ook hier komt er een sleuf in het voetpad, maar de aannemer zorgt ervoor dat de handelszaken bereikbaar blijven. Er zal langs die kant van de straat wel tijdelijk niet geparkeerd kunnen worden. Nadien worden de gemaakte sleuven hersteld in asfalt.”