Werken bufferbekken uitgesteld 25 januari 2018

Door het slechte weer zijn de werken aan het bufferbekken in Zillebeke nog niet gestart. De werken werden tijdelijk uitgesteld tot de ondergrond het toelaat. Het uitstel heeft geen gevolgen voor de dorpelingen. De werken aan het bufferbekken komen er om in de toekomst wateroverlast te vermijden. Omdat het centrum laag ligt, kwam het wel al eerder onder water te staan bij hevige regenval, zoals in mei 2016. Werken die wel gevolgen zullen hebben voor de inwoners zijn de grote rioleringswerken die half februari van start gaan. Daarbij krijgt meteen het hele dorp een facelift. Zo worden de voetpaden, rijbanen, de parkeer- en groenzones aangepakt. Deze werken beginnen in de Blauwepoortstraat ter hoogte van de Perseweide en schuiven op via de Wervikstraat tot net voor het kruispunt met de Zandvoordestraat. Doorgaand verkeer zal daarbij niet mogelijk zijn, maar er zal wel een omleiding zijn.(CMW)