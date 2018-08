Werken aan rotonde op Zonnebeekseweg zijn klaar 06 augustus 2018

Het stadsbestuur meldt dat de werken aan de rotonde op de Zonnebeekseweg ter hoogte van Potyze klaar zijn.





De vluchtheuvels en het wegdek zijn vernieuwd. Vandaag, maandag 6 augustus, opent de rotonde voor het verkeer. Die dag gaat de aannemer het asfalt gieten in de Surmontstraat. Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan de voetpaden. Vanaf volgende week is ook daar weer doorgaand verkeer mogelijk. In het bouwverlof werkt Eandis in de Waterkasteelstraat, waardoor die plaatselijk moeilijk toegankelijk zal zijn. Tenslotte zijn er dakwerken in de Bollemeersstraat in deelgemeente Elverdinge, vlak bij het kruispunt met het D'Ennetièresplein. De straat is er plaatselijk afgesloten.





(CMW)