Werken aan riooldeksel 16 april 2018

In de Diksmuidestraat, ter hoogte van de Hoge Wieltjesgracht wordt er deze week gewerkt aan een riooldeksel. Tijdens die werken zal in de Diksmuidestraat alternerend verkeer worden toegepast, waardoor het inrijden van de Hoge Wieltjesgracht tijdelijk niet mogelijk is. Het woon- en zorgcentrum zal wel bereikbaar zijn via de Lange Torhoutstraat. Daarom is er een omleiding voorzien via de Stoffelstraat, Brugseweg en Kalfvaart. De werken vinden plaats van 16 tot en met 20 april 2018. (CMW)