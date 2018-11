Wereldfietser even terug thuis na val GRÉGORY LOOPT SLEUTELBEENBREUK OP IN LAOS CHRISTOPHE MAERTENS

14 november 2018

02u24 0 Ieper Solofietser Grégory Lewyllie uit Ieper heeft zijn wereldreis moeten onderbreken na een val in Laos. Na onderzoek bleek zijn sleutelbeen te zijn gebroken. "Ik ga zeker terug, maar ondertussen kan ik wel de kerstdagen thuis doorbrengen."

Op 3 juni van dit jaar vertrok Grégory Lewyllie uit Ieper voor een fietstocht van 30.000 kilometer naar China en terug. Hij gebruikt daarvoor een elektrische bamboefiets op zonne-energie. Met het project wil de fietser duidelijk maken dat er andere manieren zijn om met het milieu om te gaan. Het avontuur kadert in de Sun Trip, een wedstrijd van Lyon naar Canton, de derde grootste stad van China. Voor Grégory stopte het echter niet in China. Hij wou ook de terugweg met de fiets doen. Het leek hem niet ecologisch om met het vliegtuig terug te keren.





Verkeer vermijden

Na precies 15.200 kilometer op de teller, liep het fout. In Laos, op weg naar Cambodja, maakte de veertiger een harde val. Omdat Grégory zoveel mogelijk het verkeer wil vermijden, koos hij voor een alternatieve route, een pad naast de rivier Mekong. "Omdat die rivier een soort levensadder is, staan er tal van huisjes en volgen de dorpjes elkaar snel op. Af en toe is het pad wat aan de smalle kant en is er behendigheid nodig om verder te fietsen."





Na twintig kilometer ver te zijn, besloot de fietser op zijn stappen terug te keren. "Het pad vorderde veel trager dan ik dacht. De weg was zeer hobbelig en ik begon te vrezen voor mijn trailer." Op de terugweg sloeg het noodlot toe.





Tien meter

"Plots helde het achterwiel van mijn trailer net iets teveel over de rand", aldus de man. "Ik verloor de controle over mijn fiets en viel tien meter naar beneden." Het slachtoffer kreeg onmiddellijk hulp van de plaatselijke bevolking. Terwijl er zich mensen over het materiaal van Grégory ontfermden, arriveerde er een ambulance op de plaats van het onheil.





"In het 40 kilometer verder gelegen ziekenhuis kreeg ik te horen dat mijn schouder was gebroken. Thuisgekomen onderging ik een nieuw onderzoek en bleek dat niet mijn schouder, maar wel mijn sleutelbeen gebroken is."





Grégory Lewyllie moet zeker zes tot zeven weken thuisblijven. "Maar ik ga terug. Mijn fiets en trailer zijn veilig opgeborgen.





Het is de bedoeling dat ik eerst naar Maleisië ga, om daar het Thaipusam-festival bij te wonen, een groot hindoefeest. Dat vindt op 21 januari plaats. "Het is een speciaal feest, waarbij mensen zich doorboren met pinnen. Daarna reis ik nog verder door Azië. Ik wil zeker de eilanden Java, Bali en Indonesië aandoen."





Scheiding

Grégory vindt het spijtig dat hij zijn reis moet onderbreken. "Maar nu kan ik de kerstdagen bij mijn familie doorbrengen." De man kan immers wat steun gebruiken, want hij moet nog een tweede tegenslag verwerken, namelijk een scheiding. Hij kreeg het slechte nieuws onderweg te horen. "Niet evident om te verwerken als je 'on the road' bent, maar het is wat het is. We moeten verder."